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Кобелев: необходимо скорректировать взаимодействие агентов и клубов

Кобелев: необходимо скорректировать взаимодействие агентов и клубов
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Российский тренер Андрей Кобелев высказался о футбольных агентах.

«Запрещать агентскую деятельность не надо. Агентский труд не простой. Но нам необходимо скорректировать взаимодействие агентов и клубов. Одно из условий изменения – перестать отпускать футболистов за бесплатно после истечения контрактов, ввести принцип остаточной стоимости игроков в зависимости от ряда факторов. И установить эти нормы для разных категорий игроков. Клубы станут больше зарабатывать, а футболисты будут думать о том, чтобы лучше играть, а не о подъёмных.

Сегодня футбол — это бизнес. Но бизнес для мощных агентских компаний, но не для клубов. В сегодняшних реалиях тренеры становятся разменной монетой у менеджеров средней руки и агентов, не имея рычагов влияния на футболистов», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

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