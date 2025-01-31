Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николич подтвердил трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак» и пожелал вратарю удачи

Николич подтвердил трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак» и пожелал вратарю удачи
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подтвердил переход голкипера Ильи Помазуна в столичный «Спартак».

«Желаем удачи Помазуну в «Спартаке». Всего самого лучшего. Его отстранение — моё решение. Он наконец-то нашёл команду, желаю ему удачи», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере голкипера. 28-летний Илья Помазун в сентябре 2024 года был отстранён от основного состава ЦСКА. Сообщалось, что причиной этого было то, что голкипер в интервью допустил переход в «Спартак».

Илья Помазун находится в системе ЦСКА с 2012 года.

Материалы по теме
Алдонин: переход в «Спартак» — смелый шаг для Помазуна, но предательства я не вижу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android