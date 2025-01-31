Николич подтвердил трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак» и пожелал вратарю удачи

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подтвердил переход голкипера Ильи Помазуна в столичный «Спартак».

«Желаем удачи Помазуну в «Спартаке». Всего самого лучшего. Его отстранение — моё решение. Он наконец-то нашёл команду, желаю ему удачи», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере голкипера. 28-летний Илья Помазун в сентябре 2024 года был отстранён от основного состава ЦСКА. Сообщалось, что причиной этого было то, что голкипер в интервью допустил переход в «Спартак».

Илья Помазун находится в системе ЦСКА с 2012 года.