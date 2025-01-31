«Встреча с хорошим другом». Роналду опубликовал фото с журналистом Пирсом Морганом

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поделился фотографией с британским журналистом и телеведущим Пирсом Морганом.

«Всегда здорово встретиться с хорошим другом», — написал Роналду.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Напомним, в 2022 году португальский футболист дал Пирсу Моргану резонансное интервью, в котором подверг критике «Манчестер Юнайтед». В частности, Роналду заявил, что на тот момент главный тренер команды Эрик тен Хаг и другие люди вынудили его покинуть клуб, а также, что владельцы «красных дьяволов» ничего не знают о профессиональном футболе.

Материалы по теме Винисиус: хочу остаться в «Реале» на долгие годы и пойти по стопам Роналдо и Роналду

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: