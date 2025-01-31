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Нападающий «Рубина» Фамейе перешёл в венгерский клуб

Нападающий «Рубина» Фамейе перешёл в венгерский клуб
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Ганский форвард казанского «Рубина» Джоэль Фамейе продолжит свою игровую карьеру в венгерской «Академии Пушкаша». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Джо!» — говорится в заявлении казанского клуба.

Джоэль Фамейе выступал за «Рубин» с июня 2022 года. Нападающий провёл 56 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами. В 2024 году форвард играл на правах аренды за калининградскую «Балтику».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Академия Пушкаша» после 17 игр чемпионата Венгрии занимает первое место.

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