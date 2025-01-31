Тренер ЦСКА Николич: к сожалению, нет никаких усилений — делаем ставку на молодёжь

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что он доволен тем, как в команде прогрессируют молодые футболисты.

«Сейчас есть время для перестроения на новую схему, сейчас больше конкуренции. Это может быть полезно для команды. Я доволен, как парни работают и стараются. Нагрузки большие, было пять тяжёлых тренировок перед игрой. К сожалению, усилений у нас ещё нет никаких — делаем ставку на молодёжь, наши внутренние ресурсы. Доволен, как парни прогрессируют», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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