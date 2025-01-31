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«Надежда умирает последней». Марко Николич — о трансферах ЦСКА зимой

«Надежда умирает последней». Марко Николич — о трансферах ЦСКА зимой
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о возможных трансферах в зимний регистрационный период.

«По усилению — ничего нового. Но есть надежда, она умирает последней. После долго времени у ЦСКА есть средства на усиление команды, и этим надо пользоваться.

Отсутствие трансферов дополнительно мотивирует. Я не нервничаю, доволен своими ребятами. Никакой фрустрации это не производит», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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