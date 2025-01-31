Главный тренер ЦСКА Николич заявил, что команде не хватает качественного нападающего

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что красно-синим не хватает качественного нападающего.

«Не секрет, я уже давно говорю, что нам нужен качественный нападающий, который может решать матчи. Это не вопрос к Мусаеву — он суперпарень, работает, забивает. Наш лучший бомбардир! Но такой нападающий будет делать Мусаева, Шуманского, Койта, Рифата на 30% лучше. Это моя идея», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и на текущий момент занимает шестое место.

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