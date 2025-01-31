Игрок «Ростова» Мохеби высказался об отсутствии Саравии на сборах команды

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о ситуации вокруг его одноклубника Родриго Саравии.

«Вообще нет никаких идей по поводу Саравии. У меня нет никакой информации по поводу него», — передаёт слова Мохаммада Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 2 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 19 очков.