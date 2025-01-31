Марко Николич высказался об изменении игровой схемы ЦСКА на сборах

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал об изменении игровой схемы команды на сборах.

«В перестроении на другую схему нет ничего сложного, это просто футбол. Ромб в ЦСКА — не тот, что был у меня в «Локомотиве». Футбол изменился. Есть другие требования», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА принимает участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Армейцы выступают в группе 2 с «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.