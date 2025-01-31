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Марко Николич высказался об изменении игровой схемы ЦСКА на сборах

Марко Николич высказался об изменении игровой схемы ЦСКА на сборах
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал об изменении игровой схемы команды на сборах.

«В перестроении на другую схему нет ничего сложного, это просто футбол. Ромб в ЦСКА — не тот, что был у меня в «Локомотиве». Футбол изменился. Есть другие требования», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА принимает участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Армейцы выступают в группе 2 с «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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