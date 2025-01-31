Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич: сейчас я очень доволен характером ЦСКА

Марко Николич: сейчас я очень доволен характером ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич отметил характер, который есть у его команды.

«Сейчас я очень доволен характером команды. Надо сказать, что они молодцы. Конечно, это только второй сбор, до официальных игр — ещё месяц. Но парни работают, стараются, они очень мотивированы. Между ними есть конкуренция. Все три игры, которые мы провели под нагрузками, были хорошими. Если мы так же продолжим, если не будет травм, это даст мне уверенность в хорошем результате», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

Материалы по теме
Марко Николич высказался об изменении игровой схемы ЦСКА на сборах

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android