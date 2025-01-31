Марко Николич: сейчас я очень доволен характером ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич отметил характер, который есть у его команды.

«Сейчас я очень доволен характером команды. Надо сказать, что они молодцы. Конечно, это только второй сбор, до официальных игр — ещё месяц. Но парни работают, стараются, они очень мотивированы. Между ними есть конкуренция. Все три игры, которые мы провели под нагрузками, были хорошими. Если мы так же продолжим, если не будет травм, это даст мне уверенность в хорошем результате», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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