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Хавбек «Ростова» Мохеби: мне достали болт из ноги, надеюсь провести хорошую часть сезона

Хавбек «Ростова» Мохеби: мне достали болт из ноги, надеюсь провести хорошую часть сезона
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Хавбек «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о своём состоянии здоровья.

«Я полностью сосредоточен на своей игре. Считаю, что я в хороших кондициях. После того как мне достали болт из ноги, надеюсь провести очень хорошо вторую часть сезона», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мохеби принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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