Экс генеральный директор «Анжи», при котором клуб стал третьим в РПЛ, не против вернуться

Экс генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов заявил, что готов вернуться к работе в махачкалинском клубе.

— Если вам поступит звонок с предложением вернуться в «Анжи»?

— Если поступит, почему нет? Я с удовольствием поеду и поработаю, — сказал Казиахмедов в эфире «Матч ТВ».

В среду, 29 января, стало известно о возвращении «Анжи» в профессиональный футбол. Махачкалинский клуб будет выступать в третьем дивизионе России.

Айваз Казиахмедов занимал должность генерального директора махачкалинского «Анжи» с 2012 по 2014 год. «Орлы» — бронзовые призёры Российской Премьер-Лиги сезона‑2012/2013. Дагестанский клуб дважды играл в финале Кубка России, а также несколько раз участвовал в плей‑офф Лиги Европы.