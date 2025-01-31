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Экс генеральный директор «Анжи», при котором клуб стал третьим в РПЛ, не против вернуться

Экс генеральный директор «Анжи», при котором клуб стал третьим в РПЛ, не против вернуться
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Экс генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов заявил, что готов вернуться к работе в махачкалинском клубе.

— Если вам поступит звонок с предложением вернуться в «Анжи»?
— Если поступит, почему нет? Я с удовольствием поеду и поработаю, — сказал Казиахмедов в эфире «Матч ТВ».

В среду, 29 января, стало известно о возвращении «Анжи» в профессиональный футбол. Махачкалинский клуб будет выступать в третьем дивизионе России.

Айваз Казиахмедов занимал должность генерального директора махачкалинского «Анжи» с 2012 по 2014 год. «Орлы» — бронзовые призёры Российской Премьер-Лиги сезона‑2012/2013. Дагестанский клуб дважды играл в финале Кубка России, а также несколько раз участвовал в плей‑офф Лиги Европы.

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