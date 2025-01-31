Главный тренер ЦСКА Николич оценил игру Пьянича на зимних сборах
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника Миралема Пьянича на зимних сборах. Сегодня, 31 января, ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со счётом 1:0.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'
«Я очень доволен Пьяничем, он набирает форму. Это видно на тренировках и, как мне кажется, в сегодняшней игре с «Ростовом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.
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