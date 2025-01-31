Главный тренер ЦСКА Николич оценил игру Пьянича на зимних сборах

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника Миралема Пьянича на зимних сборах. Сегодня, 31 января, ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со счётом 1:0.

«Я очень доволен Пьяничем, он набирает форму. Это видно на тренировках и, как мне кажется, в сегодняшней игре с «Ростовом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.