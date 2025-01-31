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Мохеби ответил, мог ли кто-то из игроков сборной Ирана усилить «Ростов»

Мохеби ответил, мог ли кто-то из игроков сборной Ирана усилить «Ростов»
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Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал, мог ли кто-то из игроков национальной команды Ирана усилить жёлто-синих.

— В прошлый раз, когда Россия играла с Ираном, Валерий Карпин присмотрел тебя. Кто ещё мог бы усилить «Ростов»?
— Футболисты у нас есть. Но всё на усмотрение тренера. Тренеру нужен качественный игрок, который физически развит. У нас есть футболисты, но всё на усмотрение тренера, — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мохеби сыграл за «Ростов» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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