Иранский игрок «Ростова» Мохеби: попробуем встретиться с Эззатоллахи и Азмуном в выходные

Крайний нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о возможности встречи с экс-футболистами команды Саидом Эззатоллахи и Сердаром Азмуном, выступающими за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«У Эззатоллахи и Азмуна игры и тренировочный процесс. Они заняты. Когда у нас будут выходные, мы попробуем встретиться», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мохеби принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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