Капитан «Ростова» Глебов отреагировал на слухи о переходе в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о слухах о возможном переходе в московское «Динамо».

«Без комментариев о моём будущем. Спрашивайте руководство «Ростова», где я начну вторую часть сезона. Они знают больше», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и «Ростов» ведут активные переговоры по трансферу Данила Глебова. Отмечалось, что «Динамо» предложило «Ростову» € 8 млн за полузащитника, где € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 3 млн — в рассрочку и несколько траншей.

В текущем сезоне 25-летний Данил Глебов провёл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.