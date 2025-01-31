Игрок «Ростова» Мохеби прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ

Крайний нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби поделился мнением о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА, в котором подопечные Валерия Карпина проиграли со счётом 0:1.

«Нас не в первую очередь заботит результат. Мы должны получить нагрузку. Сегодня была тяжёлая игра. ЦСКА — хорошая команда. Мы в середине предсезонки, много тренируемся. Это нормально, что качество игры не соответствовало тому, что будет в сезоне», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мохеби принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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