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«Это же не Игорь Акинфеев переходит». Дьяков — о возможном трансфере Помазуна

«Это же не Игорь Акинфеев переходит». Дьяков — о возможном трансфере Помазуна
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Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере. Сегодня, 31 января, главный тренер ЦСКА Марко Николич подтвердил информацию о переходе.

«Давайте будем честны. Сколько он матчей сыграл за ЦСКА? Это же не Игорь Акинфеев переходит. Понятно, воспитанник, вопросов нет, но всем Помазун запомнится карьерой за «Урал». Особо никто и не помнит, сыграл ли он вообще за ЦСКА.

В целом, когда игрок проводит яркую карьеру несколько сезонов подряд [тогда возникает принципиальность]. Например, как Фигу переходил из «Барсы» в «Реал». Когда человек объективно след в «Урале» оставил, а в ЦСКА – нет. Тогда о какой принципиальности может идти речь? Ни у кого никаких обид быть не может», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

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