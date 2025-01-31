«Тоттенхэм» готов заплатить € 25 млн за защитника из итальянского гранда — Моретто

«Милан» предложил «Тоттенхэму» 27-летнего центрального защитника Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить итальянскому гранду € 25 млн с учётом бонусов за переход английского футболиста.

Томори является выпускником академии лондонского «Челси», в системе которого он находился до лета 2021 года, когда перешёл в «Милан». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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