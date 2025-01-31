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Сёмин — о Сафонове в «ПСЖ»: никто и не думал, что он будет играть в каждом матче

Сёмин — о Сафонове в «ПСЖ»: никто и не думал, что он будет играть в каждом матче
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Экс-тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин высказался об игре голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, а также оценил конкуренцию в его клубе.

«Никто и не думал, что Сафонов встанет в ворота и будет играть в каждом матче. «ПСЖ» – это команда топ-уровня. Вне сомнения, в клубе ещё есть игроки, которые не имеют много игровой практики, но тренер на них рассчитывает. То, что Сафонов так или иначе играет, это хороший результат для него. Тем более он выходил в Лиге чемпионов [с «Жироной» — 1:0 и «Баварией» — 0:1]», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль» и пропустил шесть мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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