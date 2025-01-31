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«Барселона» может получить шанс подписать Рашфорда благодаря «Манчестер Сити» — Sport.es

«Барселона» может получить шанс подписать Рашфорда благодаря «Манчестер Сити» — Sport.es
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«Барселона» может получить дополнительный доход и в результате подписать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в случае покупки «Манчестер Сити» полузащитника «Порту» Нико Гонсалеса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, это возможно, поскольку каталонскому клубу причитается 40% с будущей продажи Гонсалеса. Эти условия сделки были заключены перед переходом испанского хавбека из стана сине-гранатовых в «Порту» летом 2023 года. 23-летний полузащитник является воспитанником «Барселоны».

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» уже начал переговоры с португальским клубом по Гонсалесу. Сумма его отступных составляет € 60 млн.

Ранее появлялась информация, что «Барселоне» нужно разгрузить зарплатный фонд, чтобы взять Рашфорда в аренду, для чего клубу необходимо убрать некоторых футболистов. Деньги, полученные сине-гранатовыми от потенциальной покупки «Манчестер Сити» Гонсалеса, пойдут на расширение лимита по финансовому фэйр-плей.

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