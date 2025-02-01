Филин: если бы встретились на поле с Зинченко, 100% подошёл бы поговорить

Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Филин высказался об отношениях с защитником английского «Арсенала» Александром Зинченко. Футболисты ранее вместе выступали в «Уфе».

«После событий 2022 года испортилось общение? С Зинченко – да. Перестали общаться после событий. Ну, мы и перед этими событиями уже как-то всё равно отдалились, с учётом расстояния: у всех своя жизнь, свои семьи, это нормально.

Если бы встретились на поле, подошёл бы к нему поговорить? Да, если бы встретились на поле, 100% подошёл бы поговорить, почему нет. Он не сделал мне ничего плохого, только хорошее помню. Я не вправе к человеку плохо относиться, так как лично мне он ничего плохого не сделал», — приводит слова Филина «Советский спорт».

28-летний Александр Зинченко выступает в «Арсенале» с 2022 года, ранее он перешёл из «Уфы» в английский «Манчестер Сити».