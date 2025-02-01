В пятницу, 31 января, состоялся первый матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 31 января:

«Вердер» — «Майнц» — 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкорт. Он отличился на 14-й минуте.

«Вердер» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков после 20 матчей. «Майнц» располагается на шестой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.