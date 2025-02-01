Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 31 января

Результаты матчей чемпионата Франции 31 января
Комментарии

В пятницу, 31 января, состоялся первый матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 31 января:

«Монпелье» — «Ланс» — 0:2.

В составе «Ланса» отличились нападающие Мбала Н'Зола и Джереми Агбонифо.

«Монпелье» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков после 20 матчей. «Ланс» располагается на пятой строчке, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков.

Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android