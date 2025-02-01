В пятницу, 31 января, состоялся первый матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 31 января:

«Монпелье» — «Ланс» — 0:2.

В составе «Ланса» отличились нападающие Мбала Н'Зола и Джереми Агбонифо.

«Монпелье» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков после 20 матчей. «Ланс» располагается на пятой строчке, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков.