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«МЮ» хочет купить форварда «Аталанты» до закрытия трансферного окна — Footmercato

«МЮ» хочет купить форварда «Аталанты» до закрытия трансферного окна — Footmercato
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 23-летнему центральному нападающему «Аталанты» Эль Билалу Туре, который играет за «Штутгарт» на правах аренды. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят подписать малийского футболиста до завершения зимнего трансферного окна, которое в Великобритании и Франции закрывается 3 февраля. Подчёркивается, что «Аталанта» может продать Билала Туре за € 25 млн.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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