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Тель отклонил предложение «Тоттенхэма», игрок интересен «МЮ» и «Челси» — Плеттенберг

Тель отклонил предложение «Тоттенхэма», игрок интересен «МЮ» и «Челси» — Плеттенберг
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Нападающий «Баварии» Матис Тель отверг предложение «Тоттенхэма» о переходе в английский клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 19-летнего футболиста не убедил спортивный проект «шпор». Тель начал рассматривать вариант с тем, чтобы остаться в «Баварии». Однако интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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