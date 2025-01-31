«Наполи» может заменить Кварацхелию игроком из саудовского клуба — Романо

«Наполи» заинтересован в переходе левого нападающего «Аль-Ахли» Аллана Сент-Максимена, который на текущий момент выступает в составе «Фенербахче» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанский клуб также хочет арендовать Сент-Максимена до конца нынешнего сезона и уже договорился об этом с саудовским клубом. Сумма данной сделки составит около € 4 млн. Однако «Аль-Ахли» необходимо расторгнуть арендное соглашение с «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Сент-Максимен принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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