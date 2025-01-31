Марио Митай высказался об уходе из «Локомотива»

Левый защитник сборной Албании Марио Митай прокомментировал уход из московского «Локомотива». В пятницу, 31 января, железнодорожники объявили, что футболист продолжит карьеру в «Аль‑Иттихаде» из Джидды. Саудовский клуб воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде албанского игрока.

«Спасибо, «Локомотив». Мне было приятно провести два года в таком большом клубе. Спасибо за то, что помогли мне улучшить человеческие и профессиональные качества. Я хочу поблагодарить руководство клуба, игроков, тренеров, медицинский персонал и всех тех, с кем я работал в течение этих лет.

Но больше всего я хочу поблагодарить всех фанатов «Локомотива», которые всегда поддерживали меня — и в хорошие, и в плохие моменты. Вы будете занимать особое место в моём сердце», — написал Митай в социальной сети.

Марио Митай выступал за красно-зелёных с 2022 года. В составе железнодорожников 21‑летний защитник провёл 49 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.