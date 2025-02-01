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Агент Конате: Мохамед в одной гостинице со «Спартаком», приехал с семьёй на пару дней

Агент Конате: Мохамед в одной гостинице со «Спартаком», приехал с семьёй на пару дней
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, прокомментировал информацию, что футболист находится в гостинице в Абу-Даби (ОАЭ), в которой базируется московский «Спартак». Ранее о местоположении форварда сообщил телеграм-канал «Хроники «Спартака».

«Мохамед Конате приехал в ОАЭ со своей семьёй на пару дней. Можно сказать, что он приехал сравнить, как играет «Спартак» на фоне Н’Голо Канте, Фирмино и Бензема (смеётся). Он позвонил мне, сказал, что в одной гостинице со «Спартаком». Я был уверен, что сразу будет определённая интрига, что Конате со «Спартаком». Может, поехал на переговоры», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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