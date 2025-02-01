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«Спартак» и «Торино» согласовывают последние детали перехода Илича за € 22 млн — Ди Марцио

«Спартак» и «Торино» находятся на стадии согласования последних деталей трансфера 23-летнего полузащитника Ивана Илича. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, московский клуб заплатит за переход сербского футболиста € 22 млн с учётом бонусных выплат.

Сведения о согласовании клубами финальных нюансов по переходу Илича также подтверждает журналист Орацио Аккомандо.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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