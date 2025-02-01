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Стало известно расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Стало известно расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов
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УЕФА на своём официальном сайте разместил расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Первые матчи

Вторник, 11 февраля:

  • 20:45 мск. «Брест» – «ПСЖ»;
  • 23:00 мск. «Ювентус» – ПСВ;
  • 23:00 мск. «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид;
  • 23:00 мск. «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд.

Среда, 12 февраля

  • 20:45 мск. «Брюгге» – «Аталанта»;
  • 23:00 мск. «Монако» – «Бенфика»;
  • 23:00 мск. «Селтик» – «Бавария»;
  • 23:00 мск. «Фейеноорд» – «Милан».

Ответные матчи

Вторник, 18 февраля

  • 20:45 мск. «Милан» – «Фейеноорд»;
  • 23:00 мск. «Аталанта» – «Брюгге»;
  • 23:00 мск. «Бавария» – «Селтик»;
  • 23:00 мск. «Бенфика» – «Монако».

Среда, 19 февраля

  • 20:45 мск. «Боруссия» Дортмунд – «Спортинг»;
  • 23:00 мск. «ПСЖ» – «Брест»;
  • 23:00 мск. ПСВ – «Ювентус»;
  • 23:00 мск. «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити».
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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