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«Лечче» совершил камбэк и обыграл «Парму» в матче 23-го тура Серии А

«Лечче» совершил камбэк и обыграл «Парму» в матче 23-го тура Серии А
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Закончился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Лечче
Лечче
1:0 Валери – 34'     1:1 Крстович – 36'     1:2 Пьеротти – 63'     1:3 Пьеротти – 90+3'    

На 34-й минуте счёт в игре открыл защитник «Пармы» Эмануэле Валери, реализовав 11-метровый удар. Через минуту нападающий «Лечче» Никола Крстович восстановил равновесие. В середине второго тайма нападающий Сантьяго Пьеротти вывел гостей вперёд. На 90+3-й минуте Пьеротти оформил дубль.

«Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 23 очков за 23 матча. «Парма» заработала 20 очков после 23 встреч и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 53 очка за 22 игры.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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