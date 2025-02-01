«Лечче» совершил камбэк и обыграл «Парму» в матче 23-го тура Серии А

Закончился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 34-й минуте счёт в игре открыл защитник «Пармы» Эмануэле Валери, реализовав 11-метровый удар. Через минуту нападающий «Лечче» Никола Крстович восстановил равновесие. В середине второго тайма нападающий Сантьяго Пьеротти вывел гостей вперёд. На 90+3-й минуте Пьеротти оформил дубль.

«Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 23 очков за 23 матча. «Парма» заработала 20 очков после 23 встреч и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 53 очка за 22 игры.

Материалы по теме «Наполи» может заменить Кварацхелию игроком из саудовского клуба — Романо

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: