Результаты матчей чемпионата Италии 17 января

31 января в 23-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Италии 31 января:

«Парма» — «Лечче» — 1:3.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Наполи», набравший 53 очка за 22 игры. На второй строчке располагается «Интер», который заработал 50 очков в 21 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 46 очками после 22 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 13 очков, «Венеция» с 16 очками и «Парма», заработавшая 20 очков.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: