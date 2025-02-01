Результаты матчей чемпионата Испании 31 января

31 января в 22-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 31 января:

«Леганес» — «Райо Вальекано» — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры мадридский «Реал», набравший 49 очков за 21 игру. На второй строчке располагается столичный «Атлетико», который заработал 45 очков в 21 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании «Барселона» с 42 очками после 21 матча. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 15 очков, «Валенсия» с 16 очками и «Эспаньол», заработавший 20 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: