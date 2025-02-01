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ЦСКА и «Фламенго» достигли соглашения о переходе Лоррана за € 8 млн — O Globo

ЦСКА и «Фламенго» достигли соглашения о переходе Лоррана за € 8 млн — O Globo
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Московский ЦСКА достиг договорённости с «Фламенго» о трансфере 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана за € 8 млн. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, данная сумма будет выплачена красно-синими в 2025 году.

18-летний хавбек является воспитанником красно-чёрных. В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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