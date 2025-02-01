Результаты матчей Зимнего Кубка РПЛ 31 января
Поделиться
31 января прошла одна встреча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.
Результат матча Зимнего Кубка РПЛ 31 января:
ЦСКА — «Ростов» — 1:0.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'
В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».
По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.
Обладателем Winline Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
01:32
-
01:18
-
01:08
-
01:06
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:32
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:03
- 31 января 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:46
-
23:27
-
23:19
-
23:19
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:23
-
22:17