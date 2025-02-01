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Результаты матчей Зимнего Кубка РПЛ 31 января

Результаты матчей Зимнего Кубка РПЛ 31 января
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31 января прошла одна встреча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результат матча Зимнего Кубка РПЛ 31 января:

ЦСКА — «Ростов» — 1:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Winline Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

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