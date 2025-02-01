«Он постоянно пишет мне». Винисиус рассказал о близком общении с Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что общается с бывшим одноклубником Каримом Бензема, ныне выступающим в саудовском «Аль-Иттихаде».

«Бензема – легенда. Он постоянно пишет мне, призывая продолжать в том же духе и забивать ещё больше голов», – приводит слова Винисиуса Madrid Zone в соцсетях.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 26 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и сделал десять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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