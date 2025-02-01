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Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА и пропущенный гол

Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА и пропущенный гол
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по итогам стартового матча группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

«Игра понравилась. Практически всё понравилось, мы доходили до штрафной правильно и хорошо, а вот последний пас — либо решение неправильное принимали, либо исполнение не позволяло. Это не понравилось, но это объяснимо, оптимальной формы ещё нет. А для этих вещей нужны более свежие голова и ноги. Пропущенный гол — два игрока ошиблись. Сначала Голенков недоработал, потом Бабакин выдернулся. Ну я бы даже не разбирал этот момент, смысла нет», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол в межсезонном матче ЦСКА — «Ростов» забил на 75-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает шестую строчку, набрав 31 очко в 18 матчах, «Ростов» с 26 очками находится на седьмом месте.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

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