Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА и пропущенный гол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по итогам стартового матча группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Игра понравилась. Практически всё понравилось, мы доходили до штрафной правильно и хорошо, а вот последний пас — либо решение неправильное принимали, либо исполнение не позволяло. Это не понравилось, но это объяснимо, оптимальной формы ещё нет. А для этих вещей нужны более свежие голова и ноги. Пропущенный гол — два игрока ошиблись. Сначала Голенков недоработал, потом Бабакин выдернулся. Ну я бы даже не разбирал этот момент, смысла нет», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол в межсезонном матче ЦСКА — «Ростов» забил на 75-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает шестую строчку, набрав 31 очко в 18 матчах, «Ростов» с 26 очками находится на седьмом месте.

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