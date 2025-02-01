Валерий Карпин рассказал, какой состав выйдет на матч «Ростова» с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по итогам стартового матча группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (0:1) рассказал о своих планах по составу на следующую игру жёлто-синих на турнире, соперником в которой станет действующий чемпион России петербургский «Зенит».

«Что касается следующего матча, есть план, который не зависит от соперника. Предполагали, что на эту игру будет такой состав. На игру с «Зенитом» выйдет плюс‑минус такой состав, как сегодня», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В стартовом составе «Ростова» на встречу с ЦСКА вышли Даниил Одоевский, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Максим Радченко, Данил Глебов, Иван Комаров, Кирилл Щетинин, Роналдо, Мохаммад Мохеби и Николай Комличенко. 7 февраля жёлто-синие в рамках этого же турнира сыграют с петербургским «Зенитом».

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?