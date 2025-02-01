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Валерий Карпин рассказал, какой состав выйдет на матч «Ростова» с «Зенитом»

Валерий Карпин рассказал, какой состав выйдет на матч «Ростова» с «Зенитом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по итогам стартового матча группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (0:1) рассказал о своих планах по составу на следующую игру жёлто-синих на турнире, соперником в которой станет действующий чемпион России петербургский «Зенит».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

«Что касается следующего матча, есть план, который не зависит от соперника. Предполагали, что на эту игру будет такой состав. На игру с «Зенитом» выйдет плюс‑минус такой состав, как сегодня», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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13 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
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В стартовом составе «Ростова» на встречу с ЦСКА вышли Даниил Одоевский, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Максим Радченко, Данил Глебов, Иван Комаров, Кирилл Щетинин, Роналдо, Мохаммад Мохеби и Николай Комличенко. 7 февраля жёлто-синие в рамках этого же турнира сыграют с петербургским «Зенитом».

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

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