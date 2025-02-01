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Неймар получил 10-й номер в «Сантосе», под которым играл Пеле

Неймар получил 10-й номер в «Сантосе», под которым играл Пеле
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар заявил, что будет выступать в бразильском клубе под номером 10. Напомним, под этим номером в своё время в «Сантосе» играл легендарный Пеле.

«Король Пеле, твои желания — мои приказы. Трон и корона всегда будут твоими. Потому что ты вечен. Но номер 10… Это будет честью — носить священную футболку, которая так много значит для «Сантоса» и мира. Я обещаю сделать вcё возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле», ​​— сказал Неймар в видео, опубликованном пресс-службой бразильского клуба.

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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