Неймар получил 10-й номер в «Сантосе», под которым играл Пеле

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар заявил, что будет выступать в бразильском клубе под номером 10. Напомним, под этим номером в своё время в «Сантосе» играл легендарный Пеле.

«Король Пеле, твои желания — мои приказы. Трон и корона всегда будут твоими. Потому что ты вечен. Но номер 10… Это будет честью — носить священную футболку, которая так много значит для «Сантоса» и мира. Я обещаю сделать вcё возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле», ​​— сказал Неймар в видео, опубликованном пресс-службой бразильского клуба.

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Официально «Сантос» объявил о возращении Неймара в клуб спустя 12 лет

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: