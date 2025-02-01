Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» превзошёл ЦСКА в ударах по воротам в проигранном матче Зимнего Кубка РПЛ

«Ростов» превзошёл ЦСКА в ударах по воротам в проигранном матче Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал статистические показатели команд в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов» (1:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

Жёлто-синие нанесли 14 ударов по воротам армейцев (четыре в створ) против 10 ударов (четыре в створ), превзошли соперника по количеству угловых (шесть против двух) и ни разу не попали в офсайд (ЦСКА — четыре раза). Москвичи оказались лучше «Ростова» в статистике владения мячом (51% против 49%), меньше нарушали правила (семь фолов против 17), а также не получили ни одной жёлтой карточки при одной у игроков дончан.

Матч межсезонного турнира между ЦСКА и «Ростовом» прошёл в Абу-Даби (ОАЭ) 31 января.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

Видео: Градиленко: Гинер сказал: «Не дай бог продадите матч с ЦСКА!»

Материалы по теме
Валерий Карпин рассказал, какой состав выйдет на матч «Ростова» с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android