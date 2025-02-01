«Ростов» превзошёл ЦСКА в ударах по воротам в проигранном матче Зимнего Кубка РПЛ

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал статистические показатели команд в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов» (1:0).

Жёлто-синие нанесли 14 ударов по воротам армейцев (четыре в створ) против 10 ударов (четыре в створ), превзошли соперника по количеству угловых (шесть против двух) и ни разу не попали в офсайд (ЦСКА — четыре раза). Москвичи оказались лучше «Ростова» в статистике владения мячом (51% против 49%), меньше нарушали правила (семь фолов против 17), а также не получили ни одной жёлтой карточки при одной у игроков дончан.

Матч межсезонного турнира между ЦСКА и «Ростовом» прошёл в Абу-Даби (ОАЭ) 31 января.

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