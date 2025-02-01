«Кубок должен быть армейским». Мухин — о победе ЦСКА над «Ростовом» в Зимнем Кубке РПЛ

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу над «Ростовом» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:0).

«Мы были готовы к тому, что все сыграют по тайму. У нас была установка, тренер показал, кто будет играть в первом и втором тайме. Так мы и придерживались плана. Рад за Тамерлана, очень хорошая атака получилась, Мусаев сделал свою работу, сделал всё, что нужно от нападающего. Насколько победа воспринимается всерьёз? Кубок должен быть армейским, поэтому эта победа важна для нас, как и в РПЛ или Кубке России», — сказал Мухин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Межсезонный матч между ЦСКА и «Ростовом» состоялся 31 января, победу армейцам принёс единственный гол, забитый на 75-й минуте нападающим Тамерланом Мусаевым. Красно-синие сыграли два тайма полностью разными составами, 23-летний полузащитник Максим Мухин вышел на поле после перерыва с капитанской повязкой.

Следующий матч ЦСКА на турнире состоится 4 февраля, соперником армейцев станет петербургский «Зенит».

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