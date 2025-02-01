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Защитник «Ростова» Мелёхин рассказал, что было самым главным в проигранном матче с ЦСКА

Защитник «Ростова» Мелёхин рассказал, что было самым главным в проигранном матче с ЦСКА
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал поражение жёлто-синих в матче группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

«Тяжёлая игра, потому что мы находимся под нагрузками, много работаем. Думаю, ЦСКА было так же тяжело. Для сборов, думаю, был неплохой темп, особенно в первом тайме. Самое главное, что все получили нагрузку. После игры мы остались доработать, по нагрузке игру можно добавить в актив. Были плановые замены, это сборы, мало кто готов играть полный матч. У нас по две тренировки в день, ноги не свежие, не готовы на сто процентов. Поэтому это и называется «игра под нагрузками», — сказал Мелёхин в эфире телеканала «Матч ТВ».

31 января ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в матче межсезонного товарищеского турнира, проходящего в столице ОАЭ Абу-Даби. Единственный гол на 75-й минуте забил форвард красно-синих Тамерлан Мусаев. 21-летний центральный защитник Виктор Мелёхин вышел на замену на 64-й минуте игры при счёте 0:0.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

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