Форвард ЦСКА Мусаев рассказал, как книга Хабиба Нурмагомедова помогает ему улучшать игру

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как ему помогает улучшать игру книга экс‑чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Как на сборах отдыхаешь?

— Сплю. Книжку читаю. Сейчас начинаю автобиографию Хабиба Нурмагомедова. Там есть ситуации, где можно рисковать, не бояться ошибаться, и это можно на себя перекинуть.

— Стал на поле больше рисковать?

— Думаю, да. Не только по воротам удары — это риск, еще где‑то обыграть. На сборах, думаю, можно пробовать, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.