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Шалимов: не очень убедила игра ЦСКА при новой схеме

Шалимов: не очень убедила игра ЦСКА при новой схеме
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Бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:0). Российский специалист отметил переход красно-синих на игру при новой схеме.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

«Интересно было смотреть на ЦСКА при игре в четыре защитника. Было два нападающих, «ромб» в центре, интересно было понаблюдать, но пока не очень убедила эта схема. Тяжеловато было, медленно, но это нормально. Гуарирапу и Койту не было видно, надо работать над открываниями и их взаимодействием. При нынешней схеме отсутствуют фланги», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч ЦСКА на турнире состоится 4 февраля, соперником армейцев станет петербургский «Зенит».

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