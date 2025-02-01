Шалимов: не очень убедила игра ЦСКА при новой схеме

Бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:0). Российский специалист отметил переход красно-синих на игру при новой схеме.

«Интересно было смотреть на ЦСКА при игре в четыре защитника. Было два нападающих, «ромб» в центре, интересно было понаблюдать, но пока не очень убедила эта схема. Тяжеловато было, медленно, но это нормально. Гуарирапу и Койту не было видно, надо работать над открываниями и их взаимодействием. При нынешней схеме отсутствуют фланги», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч ЦСКА на турнире состоится 4 февраля, соперником армейцев станет петербургский «Зенит».