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«Играли с очень хорошей, квалифицированной командой». Гаглоев — о победе над «Химками»

«Играли с очень хорошей, квалифицированной командой». Гаглоев — о победе над «Химками»
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев прокомментировал результат межсезонного товарищеского матча с подмосковными «Химками» (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 17:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
1:0 Мехия – 7'     1:1 Симонян – 31'     1:2 Симонян – 39'     2:2 Заболотный – 70'     2:3 Гаглоев – 89'    

«Все ребята молодцы! Играли с очень хорошей, квалифицированной командой. Победили, очень приятно. Первый сбор закончился, осталось пару дней отдохнуть и опять в бой. Всех с победой!» — приводит слова Гаглоева пресс-служба «СКА-Хабаровск».

В контрольной игре с «Химками» дубль оформил полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян, победный мяч красно-синих на 89-й минуте забил атакующий хавбек Александр Гаглоев. Голы «Химок» на счету полузащитника Роберта Мехии и нападающего Антона Заболотного.

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