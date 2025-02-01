«Играли с очень хорошей, квалифицированной командой». Гаглоев — о победе над «Химками»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев прокомментировал результат межсезонного товарищеского матча с подмосковными «Химками» (3:2).

«Все ребята молодцы! Играли с очень хорошей, квалифицированной командой. Победили, очень приятно. Первый сбор закончился, осталось пару дней отдохнуть и опять в бой. Всех с победой!» — приводит слова Гаглоева пресс-служба «СКА-Хабаровск».

В контрольной игре с «Химками» дубль оформил полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян, победный мяч красно-синих на 89-й минуте забил атакующий хавбек Александр Гаглоев. Голы «Химок» на счету полузащитника Роберта Мехии и нападающего Антона Заболотного.

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