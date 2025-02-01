Губерниев отреагировал на скандальное заявление Кокорина, который назвал РПЛ «говном»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина за слова об уровне чемпионата России.

«Кокорин – человек, который не просто не воспользовался своим талантом, он является антииконой антистиля. Всё, что человек может сделать не так, – вот это Кокорин. Абсолютно непотребное высказывание от человека, потенциал которого позволял быть достаточно высоко в футболе, но, поскольку он бестолковый, поэтому так и говорит. Вспоминая классику: клянусь гарнитуром генеральши Поповой, как он был бестолковым, так и остался», — приводит слова Губерниева URA.Ru.

Напомним, в ходе своей карьеры Кокорин, помимо «Ариса», выступал за итальянскую «Фиорентину», «Спартак», «Зенит» и ряд других российских клубов.