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Тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о будущем Мохамеда Салаха

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о будущем Мохамеда Салаха
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о будущем нападающего Мохамеда Салаха, у которого истекает контракт с клубом по окончании сезона.

«Я был бы удивлён, если бы кто-нибудь в мире сказал: «Нам не нужен Мохамед Салах». Он достаточно опытен и мудр, он сделал много грамотных вещей по ходу карьеры, поэтому он примет правильное решение для себя. Надеюсь, и для нас тоже», — приводит слова Слота The Times.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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