В «Ювентусе» приняли решение по будущему главного тренера Тьяго Мотты

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта продолжит свою работу в туринской команде, несмотря на неудачные результаты. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «Ювентуса» по-прежнему доверяет Мотте. В клубе знали, что молодому специалисту понадобится время после назначения. Отмечается, что в туринском клубе ставят минимальные цели на этот сезон.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».

После 22 туров туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. В следующем матче подопечные Мотты встретятся с «Эмполи» в рамках чемпионата Италии.

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