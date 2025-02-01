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Хорен Байрамян рассказал, когда сможет вернуться в общую группу «Ростова» после операции

Хорен Байрамян рассказал, когда сможет вернуться в общую группу «Ростова» после операции
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился информацией о дате своего вероятного возвращения в строй после перенесённой операции.

«Я планово прооперировал плечо. Думаю, 10 февраля будет уже два месяца, и к этому времени я буду в общей группе, дай бог. Самое главное — подготовиться к старту РПЛ, время есть», — сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ростов» по итогам осенней части сезона РПЛ занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 26 очков в 18 матчах. 31 января жёлто-синие со счётом 0:1 уступили ЦСКА в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

33-летний атакующий полузащитник Хорен Байрамян в текущем сезоне провёл за «Ростов» 21 матч во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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